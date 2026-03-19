Empiezan los trabajos para urbanizar el nuevo sector industrial PPU-11 'PIC Tradilo' en el polígono de Constantí

Han empezado los trabajos para urbanizar el nuevo sector industrial del Plan Parcial PPU-11 'PIC-Tradilo', situado en el Polígono Industrial de Constantí. El sector, con una superficie global de 161.500 m2, incluye dos ámbitos. El Ámbito A, de 134.817 m2, hasta el límite de la TV-7211, y los Ámbitos B y C, de 6.025 m2 y 19.658 m2 respectivamente, en el norte del núcleo urbano de Constantí.

El plazo de ejecución del proyecto es de cuatro meses y medio, y el presupuesto total se eleva a 4.122.912 euros (IVA incluido). El plan prevé la implantación de todas las redes de servicios necesarias (agua potable, alcantarillado, gas, electricidad, telecomunicaciones y drenaje), además de la definición de los viales, rasantes, pavimentos y obras de fábrica.