Empiezan las obras por mitigar los efectos de los aguaceros y minimizar las inundaciones en Altafulla

El Ayuntamiento de Altafulla ha iniciado las obras de mejora de la red pluvial en el barrio de Baix a Mar para mitigar los efectos de los aguaceros y las inundaciones en la zona. Los trabajos consisten en la construcción de colectores a lo largo de 150 metros que estarán conectados con el resto de pluviales existentes para "dar salida al agua con velocidad", según ha indicado el coalcalde de Altafulla, Jordi Molinera.

La inversión de la actuación se eleva hasta los 50.000 euros y se terminará por Semana Santa. Paralelamente, el consistorio resta pendiente de recibir el proyecto definitivo de la balsa de laminación proyectada en la rotonda del Puntet, un paso previo a las prospecciones arqueológicas que habrá que hacer en la zona para determinar si hay restos romanos.