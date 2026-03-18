Salou mejorará el asfaltado de la C-31B entre la autovía de Reus y el vial de Cavet

El asfaltado de la rotonda de la calle Barcelona será mejorado.Ayuntamiento de Salou

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Salou llevará a cabo trabajos de fresado y reposición del pavimento en la carretera C-31B, en el tramo comprendido entre la autovía de Reus y el vial de Cavet, incluyendo la rotonda que enlaza con la calle Barcelona.

Las obras se realizarán en horario nocturno durante tres noches consecutivas, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la circulación. Los trabajos se iniciarán la noche del domingo 22 al lunes 23 de marzo y finalizarán la noche del martes 24 al miércoles 25.

Durante la ejecución de las obras, el tráfico se mantendrá abierto mediante un sistema de paso alternativo de vehículos, debidamente señalizado y regulado por personal especializado, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los operarios.

La actuación se centrará principalmente en la rotonda de la calle Barcelona —uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico— y en aproximadamente 150 metros de cada uno de sus accesos. Se trata de un tramo que presentaba un notable deterioro del firme y que requería una intervención prioritaria.