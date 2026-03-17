Tarragona presenta un nuevo plan para redefinir y potenciar su modelo turístico

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El Ayuntamiento de Tarragona ha presentado el nuevo Plan de Marketing Turístico Operativo, una herramienta estratégica con la cual quiere redefinir al modelo turístico de la ciudad y reforzar el posicionamiento como destino patrimonial y mediterránea. El documento, elaborado a partir de un amplio análisis de datos y estudios, establece las bases para gestionar mejor la afluencia de visitantes y potenciar los activos propios de Tarragona.

El plan, desarrollado por el consultor Jaume Marín, se ha construido con datos de organismos como Idescat e INE, así como con información de movilidad basada en millones de registros, encuestas a la ciudadanía y entrevistas a agentes del territorio. Este trabajo concluye que Tarragona es una de las capitales catalanas con más visitantes, sólo por detrás de Barcelona, y que dispone de un potencial importante todavía para explotar.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcado que «este plan representa un punto de inflexión en la manera como entendemos el turismo en la ciudad» y ha insistido en que «no se trata de inventar una nueva Tarragona, sino ordenar, gestionar y poner en valor aquello que ya nos hace únicos.» Según el alcalde, el objetivo es convertir el turismo en un motor económico y social más eficiente y sostenible.

Por su parte, la consejera de Turismo, Montse Adan, ha destacado que la estrategia pone el foco en la desestacionalización y la diversificación de mercados, con una apuesta clara por el uso de datos y el marketing digital. «Trabajamos para romper la dualidad entre turista y residente y hacer del turismo una causa compartida», ha afirmado, subrayando la voluntad de generar beneficios reales para la ciudadanía y mejorar la convivencia.

El nuevo plan también quiere transformar los recursos de la ciudad en experiencias atractivas que consoliden Tarragona como un destino vivo durante todo el año, reforzando tanto su patrimonio histórico como la oferta cultural y su entorno mediterráneo.

El Plan de Marketing Turístico Operativo incorpora actuaciones en cuatro grandes ámbitos:

Gobernanza turística y gestión inteligente del destino

Revalorización del patrimonio y desarrollo de productos y experiencias

Infraestructura turística y calidad del espacio urbano

Comunicación, promoción y posicionamiento del destino

Este enfoque integral permite articular acciones en materia de promoción, movilidad, accesibilidad, digitalización, mejora de la experiencia del visitante y refuerzo de la marca Tarragona. «Nuestro objetivo es que Tarragona ejerza plenamente su rol de capitalidad turística, con una marca clara, una oferta ordenada y una experiencia urbana de calidad», ha concluido al alcalde Rubén Viñuales.

Una diagnosis clara: Tarragona, gran potencial infrautilizado

El estudio identifica Tarragona como «un destino con un gran potencial que se encuentra por debajo de sus posibilidades para convertirse en un motor económico y social».

A pesar de disponer de un patrimonio romano excepcional y reconocido internacionalmente, el documento señala que:

La ciudad recibe un flujo turístico elevado, pero con dependencia del mercado estatal y marcada estacionalidad

La oferta de alojamiento está dominada por el modelo de litoral

Existe un mosaico de recursos sin jerarquía clara

Hay muchos recursos pero pocos productos turísticos definidos

Se detectan déficits en gobernanza e infraestructuras

Las 8 ideas que definen el reto turístico

El Plan sintetiza la situación competitiva de Tarragona en ocho ideas bastante:

Patrimonio cultural como eje central

Tarragona cuenta con un patrimonio romano excepcional que tendría que posicionarla como referente del turismo cultural.

Flujo turístico importante

Es una de las capitales catalanas con más visitantes después de Barcelona

Alta capacidad de alojamiento vinculada al litoral

Predominio de campings fuera del centro histórico.

Quebradizo de recursos turísticos relevantes

Patrimonio, gastronomía, acontecimientos, MICE, cruceros y playas sin relato integrador

Muchos recursos, pocos productos y experiencias maduras

Escasa integración y orientación experiencial

Gestión turística insuficiente

Falta de liderazgo compartido y gobernanza robusta.

Infraestructuras y movilidad no resueltas

Déficits interpretativos, digitales y de accesibilidad

Desconexión de la capitalidad y la marca ciudad

Necesidad de reforzar el posicionamiento dentro de la escala territorial.

Objetivos clave del Plan

El documento fija objetivos estructurales:

Posicionar Tarragona como destino patrimonial de referencia internacional, es decir, transformar este patrimonio en productos y experiencias singulares.

patrimonial de referencia internacional, es decir, transformar este patrimonio en productos y experiencias singulares. Avanzar hacia la desestacionalización y diversificación de mercados

Ordenar la oferta turística con un relato unificado

Reequilibrar al modelo de alojamiento

Desarrollar productos y experiencias competitivas

Mejorar infraestructuras, movilidad y accesibilidad

Impulsar una gobernanza turística fuerte. Es decir, una Organización de Marketing de Destinos ( DMO ) que se encarga de promover y desarrollar un destino turístico específico.

( ) que se encarga de promover y desarrollar un destino turístico específico. Reforzar la marca Tarragona y la capitalidad

El plan incorpora medidas para:

Reforzar la gobernanza turística

Impulsar la participación ciudadana

Mejorar la convivencia

Garantizar que el turismo genere retorno a la ciudad

El alcalde Viñuales ha señalado que «Este plan nos permite pasar de la diagnosis a la acción. Apostamos por un turismo sostenible, que genere retorno, mejore la experiencia urbana y refuerce la proyección internacional de Tarragona». La consejera de Turismo ha añadido que «el residente es también un prescriptor clave de la marca ciudad».