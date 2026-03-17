Tarragona celebra los 20 años del Festival Teatro Mágico con figuras internacionales de la ilusión

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona se prepara para acoger una nueva edición del Festival Internacional Teatro Mágico, que este año celebra su vigésimo aniversario con una programación especial llena de espectáculos y artistas de renombre. Del 30 de marzo al 25 de abril, la ciudad se convertirá en el epicentro de la magia con propuestas pensadas para todos los públicos y repartidas por diferentes equipamientos municipales.

Con la dirección artística del tarraconense Mag Gerard, el festival vuelve a apostar por una combinación de ilusionismo, teatro y artes parateatrales. El acontecimiento, impulsado con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, se ha consolidado como una cita de referencia gracias a la fidelidad del público y a una programación que incluye disciplinas como las sombras chinescas o los espectáculos con pompas de jabón. La consejera de Cultura, Sandra Ramos, ha destacado la trayectoria de un festival ya plenamente arraigado en el territorio.

El pistoletazo de salida será el 30 de marzo en el Centro Cívico Sant Salvador, y el festival se extenderá posteriormente al resto de centros cívicos con talleres matinales y espectáculos por la tarde. Participarán artistas como Leo Bordigoni, Koko, Circonfuso o el premiado Gonza Martini. También se estrenará el espectáculo de magia cómica Anselm & Jar 2.0, creado por Pep Linares y José Gallardo después de su residencia artística.

Uno de los momentos más destacados será la actuación de Inés la Maga, considerada una de las ilusionistas más reconocidas a nivel internacional, que presentará el espectáculo familiar Magia el 4 de abril en el Teatro Tarragona. Compartirá escenario con Sasha Grilec, Connie y el mismo Mag Gerard en una propuesta que recurre diferentes disciplinas del ilusionismo.

La programación se completará con actividades en otros espacios de la ciudad, como el Centro Cultural Antiguo Ayuntamiento, con un espectáculo solidario a beneficio de Aspercamp; la Biblioteca Pública de Tarragona, con una propuesta en torno a los libros sorprendentes de Óscar Sánchez; y el Espacio Kesse, que acogerá una clase magistral y un cabaré mágico a cargo de Gneis. Un conjunto de actividades que convierten Tarragona, un año más, en un gran escenario de fantasía y creatividad.