Salou habilita cerca de 1.100 plazas gratuitas en parkings disuasivos

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El Ayuntamiento de Salou ha reforzado su estrategia de movilidad con la puesta a disposición de la ciudadanía de casi 1.100 plazas gratuitas en parkings disuasivos repartidos en varios puntos del municipio. Esta red permite facilitar el estacionamiento en los accesos de la ciudad y favorecer desplazamientos más sostenibles hacia las zonas con más afluencia.

Estos espacios permiten a los conductores estacionar con facilidad en zonas próximas a los accesos de la ciudad y desplazarse después a pie o en transporte público hacia las áreas más céntricas.

De esta manera, se contribuye a reducir la presión del tráfico y a mejorar la calidad del espacio urbano.

Actualmente, Salou dispone de los siguientes parkings disuasivos:

Calle Carles Roig : 500 plazas

: 500 plazas Emprius: 320 plazas

Cap Salou (calle Donzell Marí ): 100 plazas

(calle ): 100 plazas Calle Joan Fuster : 136 plazas para vehículos y 41 plazas para autocaravanas

En conjunto, esta red de estacionamientos ofrece 1.097 plazas, una capacidad importante que facilita la llegada al municipio y contribuye a una circulación más fluida, especialmente durante los periodos de más afluencia.

Además, la disponibilidad de plazas específicas para autocaravanas en la calle Joan Fuster refuerza el atractivo de Salou para este tipo de turismo, cada vez más presente en el municipio.

Así, Salou continúa así avanzando hacia una ciudad más accesible, funcional y preparada para dar respuesta a las necesidades de movilidad tanto de los residentes como de los visitantes.