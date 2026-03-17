Mario Téllez (Vila-seca en Comú) inicia un proceso de escucha para conocer las prioridades reales de la ciudadanía

El proceso ha empezado en el barrio del Colomí, donde Téllez creció.Cedida

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Mario Téllez ha iniciado esta semana el proceso de consulta vecinal que anunció después de ser presentado como cabeza de lista de un nuevo proyecto municipal para Vila-seca. El trabajo empieza con un puerta a puerta en los barrios del municipio y se desarrollará durante los próximos meses.

Téllez, que fue concejal del Ayuntamiento entre 2015 y 2023, plantea esta iniciativa como un proceso de escucha directa al vecindario con el objetivo de conocer en profundidad como se vive en el municipio y cuáles son las prioridades reales de la ciudadanía.

La iniciativa aspira a superar las 2.000 entrevistas presenciales, una cifra poco habitual en estudios locales de este tipo, que permitiría obtener una radiografía detallada de la realidad social del municipio.

El proceso ha empezado en el barrio del Colomí, donde Téllez creció, como punto de partida simbólico de un recorrido que irá abarcando progresivamente los diferentes barrios de Vila-seca, la Pineda y la Plana.

Las entrevistas se realizan de manera presencial y siguen un cuestionario estructurado que permitirá analizar posteriormente los datos recogidos. El objetivo es identificar tanto los problemas percibidos como las prioridades que el vecindario considera más importantes para el futuro del municipio.

«Antes de hacer propuestas, queremos escuchar», ha señalado Téllez. «La intención es entender cómo se vive realmente en Vila-seca y qué preocupa la gente antes de plantear propuestas».

El estudio combinará el puerta a puerta con entrevistas en espacios públicos y encuentros con el tejido asociativo, social y comercial del municipio, con la voluntad de recoger opiniones de perfiles diversos de población. Los resultados del proceso se harán públicos y servirán como base para la elaboración del futuro programa municipal.