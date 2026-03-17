Detenido por un delito de tráfico de drogas en Altafulla

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un hombre de 42 años fue detenido el lunes al mediodía en Altafulla por un presunto delito de tráfico de drogas. Una patrulla de los Mossos d'Esquadra detectó, mientras hacía una patrullaje preventivo en el municipio, una persona que se encontraba en una actitud sospechosa en la calle Vía Augusta.

Los agentes vieron que llevaba una riñonera y la tenía medio abierta. En el interior se veían varias bolsas de plástico que se suelen utilizar para el almacenaje de drogas. Por este motivo solicitaron la ayuda de otra patrulla.

Cuando va llegado procedieron a la identificación del individuo y lo registraron. Durante el registro le localizaron: 6 billetes de 10 euros; 4 envoltorios con una sustancia que presuntamente era cocaína; y 9 piezas alargadas y dos bolas de hachís presuntamente. En la bolsa también llevaba una libreta con anotaciones que estarían relacionadas con su actividad de tráfico de drogas.

Por este motivo quedó detenido. Durante el registro más exhaustivo en la comisaría de los Mossos d'Esquadra le localizaron cuatro bolsitas más con cocaína, con un peso de unos 2,27 gramos. Estas estaban escondidas en otro compartimento de la riñonera que llevaba el individuo.