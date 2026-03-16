Salou renaturalizará el litoral con 3.800 especies autóctonas

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Salou sigue avanzando en su apuesta por la sostenibilidad con un nuevo proyecto de renaturalización del litoral que permitirá plantar cerca de 3.800 especies autóctonas en diferentes espacios del municipio, especialmente en la zona de Cap Salou. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento y con una inversión superior a los 260.000 euros, tiene como objetivo recuperar vegetación propia del entorno y mejorar la calidad paisajística de varios puntos que con los años se han visto degradados por la actividad humana.

El proyecto prevé la plantación de cerca de 3.800 nuevas plantas, con el objetivo de reforzar la biodiversidad, incrementar la sombra natural y crear entornos más agradables tanto para la ciudadanía como para los visitantes.

Actuaciones en varios puntos del litoral

Una de las intervenciones destacadas se llevará a cabo en la playa de Levante, donde se replantarán especies autóctonas en varios parterres y se incorporará nuevo arbolado, con la plantación de 200 palmitos y varios metrosideros, árboles conocidos por sus características flores rojas.

Otro de los espacios clave será el Sorral de la Censada, situado en el parking del final de la calle Carles Buïgas, donde se concentrará una de las actuaciones más relevantes del proyecto. En esta zona se retirarán residuos acumulados y especies invasoras con el objetivo de recuperar el bosque de pino carrasco y transformar este ámbito en un refugio climático natural.

También se prevén actuaciones en la playa Larga, donde se plantarán nuevos pinos con la finalidad de crear, a medio plazo, un pinar que aporte sombra a los usuarios, así como la renovación de la vegetación en varios parterres y miradores.

Puesta en valor del patrimonio natural y cultural

El proyecto incluye igualmente intervenciones en torno al yacimiento arqueológico de La Cella, donde se plantarán arbustos autóctonos para integrar mejor este espacio en el paisaje y ampliar el pequeño bosque de pinos existente. En esta zona se prevé la incorporación de palmitos, más de quince olivos y una cuarentena de pinos carrasco.

Las actuaciones se extenderán también a otros puntos del litoral como cala Ferreries, la platja dels Capellans, Playamero, els Replanells, el carrer Punta del Cavall, l’Atalaia y la plaça del Racó, con trabajos centrados principalmente en la mejora de parterres, caminos y espacios verdes.

Pere Granados, alcalde de Salou, destaca que esta actuación «incrementa todavía mucho más el rico patrimonio natural del municipio». El alcalde afirma que la renaturalización significa «una clara apuesta por la sostenibilidad y por la preservación de la belleza paisajística».

Turismo y naturaleza, un equilibrio estratégico

Este proyecto forma parte de la estrategia municipal para compatibilizar la preservación del patrimonio natural con la actividad turística, reforzando el posicionamiento de Salou como destino sostenible y respetuosa con el entorno.

Las actuaciones, financiadas con fondos europeos Next Generation, tienen un plazo de ejecución aproximado de dos meses desde el inicio de las obras y permitirán mejorar la calidad ambiental del litoral, a la vez que enriquecerán la experiencia de las personas que disfrutan de los espacios naturales del municipio.