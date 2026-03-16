La Pineda está de suerte: cae 1 MEUR de euros con el sorteo 'Super Once' de la ONCE

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La ONCE ha repartido 1.000.000 de euros en La Pineda en el sorteo del Super Once del viernes, 13 de marzo. Aitor Fernández, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha llevado la suerte desde su punto de venta situado en la avenida Pau Casals, 85.

La Pineda pertenece a la agencia de la ONCE en Reus que presta servicios personalizados a 458 afiliados y afiliadas y cuenta con 99 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Super Once es un producto de la modalidad de juego activo formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en escoger entre 5 y 11 números de la matriz. Un sorteo da una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Existen 7 tipos de apuestas en función de la cantidad de números escogidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5. Con estos elementos se puede optar a los premios que correspondan, en función del tipo de apuesta, el importe en euros apostado y el número de aciertos obtenidos.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.900 agentes vendedores, 2.500 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede escoger al instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.