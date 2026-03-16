Lluvia de dinero en Torredembarra con el ‘Cuponazo’ de la ONCE

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La ONCE ha repartido 40.000 euros en Torredembarra, en el sorteo del Cuponazo del viernes, 13 de marzo. Juan Luis Cansado ha sido el encargado de llevar la suerte a Torredembarra con la venta de un cupón premiado desde su quiosco situado en el paseo de la Sort, 17.

Torredembarra pertenece a la agencia de la ONCE en Tarragona, que presta servicios personalizados a 780 afiliados y afiliadas y cuenta con 190 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.900 agentes vendedores, 2.500 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede escoger en el instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.

El ‘Cuponazo’ de la ONCE ofrece cada viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y una serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Y, con el nuevo modelo de «por los dos lados puedes ser ganador», premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros en las tres primeras y en las tres últimas cifras; 6 euros en las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de 3 euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).