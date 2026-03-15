Salou acogerá los premios ‘Catalejo’ del Observatorio de los Derechos Humanos de España

Algunos de los miembros del Observatorio con el alcalde de SalouAyuntamiento de Salou

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Salou será el escenario, el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, del acto de entrega de los premios ‘Catalejo’ que otorga el Observatorio de los Derechos Humanos de España (ODHE). El encuentro reunirá representantes institucionales, expertos y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

La principal novedad de la edición de este año es que los galardones se internacionalizan. Así, además de reconocer la tarea de entidades del Estado español, también se distinguirán organismos e instituciones internacionales que se hayan destacado por la defensa de los derechos humanos.

Esta información se dio a conocer este jueves en Madrid durante un encuentro con varios miembros del Observatorio de los Derechos Humanos de España, en la cual también participó el presidente de la Real Academia de la Diplomacia de España, Santiago Velo.

Durante la reunión, el alcalde de Salou y presidente del Patronato Municipal de Turismo, Pere Granados, explicó a los miembros del Observatorio la transformación que está experimentando el municipio en varios ámbitos, así como el modelo de desarrollo basado en un turismo sostenible.

Granados destacó que Salou aplica políticas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los residentes, sin perder de vista a los visitantes. En este sentido, recordó que se trata de una ciudad moderna, acogedora y con una historia milenaria, donde actualmente conviven más de un centenar de nacionalidades.

El alcalde también subrayó la apuesta del municipio por la desestacionalización turística, con la colaboración del sector privado, y para diversificar la oferta más allá del sol y playa, potenciando ámbitos como la gastronomía, el patrimonio, el deporte o la cultura, con el objetivo de generar actividad económica y empleo durante todo el año. Varios miembros del Observatorio ya conocen el municipio y algunos de ellos han visitado Salou recientemente.

Hay que recordar que la última edición de los premios ‘Catalejo’ se celebró en Madrid, más concretamente en el Senado, hecho que pone de relieve la proyección institucional de unos galardones que reconocen la tarea de entidades e instituciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos.

Antes de acabar el encuentro, el presidente del Observatorio, Mario Rigau, ha impuesto el pin oficial del Observatorio a Pere Granados, que se ha convertido en el primer alcalde a recibir esta insignia institucional.