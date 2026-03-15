Sucesos
Incendio sin heridos en una masía en El Catllar
Siete dotaciones de los bomberos se han activado para apagar el fuego, que ha afectado al tejado del inmueble
Los bomberos han extinguido este domingo por la tarde un incendio en El Catllar. El aviso se ha recibido a las 12.52 h y los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos con siete dotaciones.
Según informa el cuerpo, el fuego se ha producido en una masía aislada del municipio. Una vez allí, los efectivos han conseguido controlar y extinguir el incendio. Posteriormente, han revisado la zona para asegurar que no había puntos calientes.
Afortunadamente, no se han registrado daños personales, aunque las llamas han afectado al tejado, en la primera planta del inmueble.