Incendio sin heridos en una masía en El Catllar

Imagen del 112 en el lateral de un vehículo de Bombers.ACN

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los bomberos han extinguido este domingo por la tarde un incendio en El Catllar. El aviso se ha recibido a las 12.52 h y los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos con siete dotaciones.

Según informa el cuerpo, el fuego se ha producido en una masía aislada del municipio. Una vez allí, los efectivos han conseguido controlar y extinguir el incendio. Posteriormente, han revisado la zona para asegurar que no había puntos calientes.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales, aunque las llamas han afectado al tejado, en la primera planta del inmueble.