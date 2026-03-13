Los sindicatos de trabajadores de PortAventura World rechazan cerrar la negociación del convenio colectivo 2025-2029. En un comunicado, la empresa apunta que la representación sindical ha rechazado una «oferta final» presentada en la última reunión de mediación de este jueves.

Al mismo tiempo, defiende que a lo largo de este año se han impulsado «mejoras concretas» en materia económica y de organizaciones del trabajo y que había propuesto más de 20 medidas favorables para la plantilla. De estas, destacan el incremento salarial para todos los empleados de más del 15% hasta el 2029, así como medidas de estabilidad y reconocimiento profesional. La empresa reitera el compromiso hacia «el bienestar de los equipos y la mejora de condiciones laborales».