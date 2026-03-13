El Morell estrena un servicio municipal para recoger muebles y residuos voluminosos

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El Ayuntamiento del Morell ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal de recogida de residuos voluminosos con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la gestión de muebles y objetos de grandes dimensiones y, al mismo tiempo, mantener las calles del municipio más limpias y ordenadas.

«Hacía mucho tiempo que queríamos arrancarlo», reconoce el alcalde del municipio, Eloi Calbet, «con el objetivo de facilitar a la ciudadanía la gestión de muebles y otros objetos de grandes dimensiones y, al mismo tiempo, contribuir a mantener las calles del municipio más limpias y ordenadas».

El servicio está dirigido a particulares y permitirá retirar elementos como muebles, colchones, electrodomésticos grandes u otros objetos voluminosos que no se pueden depositar en los contenedores habituales.

Para hacer uso del servicio habrá que solicitar la recogida previamente, ya sea llamando en el teléfono 877 40 10 40 o bien a través de la app eÀgora. En el momento de hacer la petición hará falta reservar el día de recogida y concretar el sitio donde se depositarán los residuos. Además, la Guardia Municipal del Morell facilitará a las personas solicitantes un adhesivo para señalizar correctamente los objetos que se tienen que retirar.

Les recogidas se llevarán a cabo los martes y jueves entre las 7.30 y las 12 horas. Los objetos se tendrán que dejar en la acera, al lado del portal del domicilio, la noche antes de la recogida o la misma mañana antes de las 7.30 horas, siempre de manera ordenada y sin obstaculizar el paso de peatones o vehículos.

Una vez recogidos, los residuos se trasladarán al centro de reciclaje municipal para garantizar una gestión adecuada y favorecer la recuperación y el reciclaje de los materiales siempre que sea posible.

«Hasta ahora, nos encontrábamos periódicamente con abandonos de voluminosos en la vía pública», detalla el concejal de Vía Pública y recogida de residuos del Ayuntamiento del Morell, Josep M. Español. Con esta iniciativa, «desde el consistorio queremos fomentar una gestión más responsable de los residuos», añade. En este sentido, se acuerda de que dejar estos materiales al lado de los contenedores sin autorización puede comportar la apertura de un expediente sancionador con multas de hasta 999 euros.