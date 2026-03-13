Els Pets publican una nueva versión de 'Jo sóc el teu amic', grabada en uno de los conciertos de la gira

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Els Pets han publicado este viernes una nueva versión de Jo sóc el teu amic, grabada en directo en Valls en la prueba de sonido del último concierto de la gira del año pasado. El trío de Constantí agradece de esta forma la respuesta masiva de la primera parte de la gira 40, en la que vendieron 115.000 entradas.

Por otra parte, anuncian que este 2026 llegará la segunda parte de esta celebración, con un repertorio diferente y con la incorporación de varias canciones que no cupieron el año pasado. El grupo dedica el tema «a la buena gente que los ha cobijado todos estos años» y anima a la gente a «calentar motores» por su vuelta, prevista para el próximo 2 de mayo en Constantí.