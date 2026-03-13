Constantí impulsa la recuperación del bosque de ribera del río Francolí

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Constantí ha iniciado los trabajos de conservación y restauración del bosque de ribera del río Francolí con el proyecto 'Conservem i coneixem el riu Francolí: el bosc de ribera a Constantí'. La iniciativa está impulsada por la Asociación Aurora y cuenta con el apoyo de la Diputación de Tarragona, que destina una subvención de 17.644 euros.

Las primeras actuaciones en el terreno se han centrado en el mantenimiento de las plantaciones existentes, el control de especies exóticas invasoras —especialmente la caña (Arundo donax)— y la instalación de mallas geotextiles en puntos estratégicos para evitar el retoño y la expansión de estas especies. También se ha intervenido sobre otras plantas invasoras como Araujia sericifera, Mirabilis jalapa y Anredera cordifolia.

Paralelamente, el proyecto incluye acciones de sensibilización y divulgación. Entre estas iniciativas hay entrevistas en la radio municipal de Constantí y la preparación de seis actividades educativas con alumnado de l'IES Pont del Diable, previstas para el próximo mes de mayo. Estas sesiones combinarán tareas prácticas de conservación con actividades para descubrir la biodiversidad del río y el patrimonio cultural del entorno, así como para concienciar sobre la importancia de preservar los ecosistemas fluviales.

El proyecto se desarrolla en el tramo bajo del río Francolí, en una superficie aproximada de seis hectáreas en ambos lados del río dentro del dominio público hidráulico, con autorización de la Agencia Catalana del Agua. El objetivo principal es recuperar el estado ecológico del bosque de ribera, actualmente degradado por la presencia de especies invasoras y la pérdida de vegetación autóctona, y mejorar la biodiversidad de la zona.

Durante los próximos meses, los trabajos continuarán con la eliminación de rizomas de caña, la retirada de residuos y la plantación de una treintena de árboles autóctonos típicos de ribera, como fresnos, tamariscos y espino blanco. Estas plantaciones se realizarán en el marco de las actividades de educación ambiental con el instituto e incluirán la instalación de tutores, protecciones y el mantenimiento posterior.

Este proyecto forma parte de la línea de trabajo de la Asociación Aurora para combinar la conservación de la naturaleza con la participación ciudadana, implicando la población en la mejora de los espacios naturales próximos a los núcleos urbanos y fomentando una mayor conciencia sobre la importancia de los ecosistemas fluviales.