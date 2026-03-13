La Canonja contará con una planta de solventes de baterías: 100 MEUR de inversión y 50 puestos de trabajo

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

La química IQOXE y la alemana Green Energy Origin (GEO) instalarán en La Canonja la primera planta de Europa de solventes de alta pureza para baterías de vehículos eléctricos, con una inversión de unos 100 millones de euros y la creación de 50 puestos de trabajo directos, detalla a EFE un portavoz de IQOXE.

La planta, pendiente de las licencias administrativas pertinentes, está prevista en las instalaciones de IQOXE en La Canonja y estará centrada en la elaboración de un nuevo material para baterías eléctricas para vehículos a partir de óxido de etileno y monóxido de carbono (CO2).

La estimación de las dos compañías es generar 100.000 toneladas anuales de este producto, que, según IQOXE, permitirá ahorrar la emisión a la atmósfera de hasta 50.000 toneladas al año de CO2, «ya que este elemento será reaprovechado como componente básico en el proceso productivo».

IQOXE y GEO ya han firmado un acuerdo para el estudio de viabilidad del proyecto y esperan poder disponer en «los próximos meses» de los permisos para poder llevar a cabo el proyecto.

«Estamos convencidos de que esta alianza será muy beneficiosa para todo el mundo, ya que nos permitirá desarrollar química sostenible y de proximidad para el mercado mundial de la movilidad eléctrica, a la vez que contribuimos a la descarbonización de la industria y, además, lo haremos de la mano de una compañía experta y líder en el sector», ha afirmado el director general de IQOXE, José Manuel Segura.

Por su parte, el presidente de GEO Europa, Martin Saewe, se ha mostrado satisfecho por haber encontrado un socio europeo con el que su compañía comparte «la visión de una química sostenible y de futuro, basada en la investigación y en la circularidad».

«Nos permitirá seguir creciendo y ofrecer productos diferenciales para el mercado de los fabricantes de vehículos eléctricos», ha asegurado.