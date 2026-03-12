Salou comprará la antigua Iglesia de Sant Jordi para reconvertirla en un nuevo centro cívico y cultural

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou cerrará la compra de la antigua Iglesia de Sant Jordi después de dos años de negociaciones. El espacio, construido ahora hace más de 40 años, se rehabilitará y reformará para crear un recinto público dedicado a la cultura, al uso ciudadano y actividades educacionales. Concretamente, se convertirá en el Centro Cívico ambicionado por el consistorio salouense desde el 2024, adaptando el equipamiento para usos sociales. La adquisición se ha cerrado por un importe total de 410.000 euros y prevé «poner en valor» el patrimonio, situado en la calle Donzell Marí.

El consistorio sitúa la importancia del proyecto en la dinamización que ofrecerá sobre el ámbito de Cap Salou, ampliando la oferta de equipamientos públicos y «reforzando la vida comunitaria». La edificación está cerrada al culto desde el año 2018, aunque se ha utilizado durante periodos como almacén para la entidad de Cáritas. Según el alcalde de Salou, Pere Granados, ahora el recinto «dará respuesta a la demanda del vecindario» después de años de inactividad. La previsión del consistorio es que, una vez se complete la rehabilitación, el futuro Centro Cívico abra las puertas a principios del 2027.

El proyecto también prevé reutilizar el espacio exterior, un jardín que se habilitará para actividades festivas y culturales al aire libre. El objetivo es incorporar nuevos espacios de convivencia y dinamización, que involucren la participación de los vecinos de Cap Salou conjuntamente con las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la misma calle Donzell Marí. La actuación prevé mejorar la accesibilidad en el recinto, así como la integración de este dentro del tejido urbano de la zona. El recinto, situado en una zona también próxima al Faro, está rodeado de un entorno de pinos que otorgan un espacio verde al equipamiento.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Salou, los trabajos de rehabilitación no requerirán grandes obras para adaptar y adecuar el espacio para las actividades planteadas una vez se ponga en funcionamiento. Una cuestión que, según el consistorio, permitirá «agilizar» los plazos. El siguiente paso una vez aprobada la operación, negociada desde principios del año pasado, será formalizar la compraventa e iniciar las tareas de adecuación del edificio. El consistorio también tendrá que definir las funciones exactas del espacio a medida que se hagan los trabajos y se espera que se destine a actividades para entidades sociales de Salou o asociaciones del municipio.

Negociación y entorno

El gobierno salouense ahora hace más de un año que negociaba la compra del recinto con el Arzobispado de Tarragona con «buen entendimiento» entre las dos partes. Finalmente, se oficializará la compra del espacio, aunque ya ha habido movimientos para facilitar la adecuación. El Arzobispado extrajo sus obras de arte y material del recinto, dejándolo prácticamente vacío y trasladando los artículos a la Iglesia de Santa Maria del Mar.

El precio acordado se rebajará con respecto al anunciado inicialmente, aproximadamente en unos 40.000 euros menos respecto a la primera partida reservada por parte del Ayuntamiento en el presupuesto municipal del 2025.

El entorno de la iglesia planteó el año 2018 una recuperación natural de una zona de dos hectáreas, situadas dentro de la política de recuperación medioambiental y de protección de zonas de interés natural y paisajístico de la zona de Cap Salou. El ámbito también preveía la recuperación de una zona verde autóctona con diversidad de especies, así como varias calles urbanizadas, senderos y aceras del entorno.

Cap Salou ha sido objeto, en los últimos años, de varias iniciativas verdes y sociales para impulsar la recuperación de la zona y adaptarse a la demanda vecinal.