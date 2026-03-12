Salou activa los abonos de zona azul 2026 con descuentos de hasta el 90%

Imagen de archivo de un coche en la zona azul de Salou

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha abierto el proceso para solicitar los nuevos abonos de zona azul para el año 2026, una iniciativa que busca facilitar el estacionamiento a las personas que necesitan aparcar de manera habitual al municipio, especialmente durante los meses con más afluencia turística.

Con este abono municipal universal, los usuarios podrán estacionar en gran parte de la zona azul por sólo 0,14 euros la hora, una reducción de aproximadamente el 90% con respecto al precio habitual, que es de 1,40 euros. La medida pretende reducir de manera significativa el coste del aparcamiento para trabajadores y residentes temporales que pasan largas horas en el municipio.

Sin embargo, el abono no será válido en algunos espacios concretos, como el aparcamiento de la playa de Levante, los aparcamientos disuasivos, las zonas reservadas para caravanas o los solares habilitados de manera temporal.

Donde no es válido el abono de zona azul de Salou

Aunque el abono permite estacionar en la mayor parte de la zona azul de Salou, no es válido en algunos aparcamientos específicos, como:

Aparcamiento de Playa de Levante

Aparcamientos disuasorios

Aparcamientos para caravanas

Solares de uso temporal

Una medida para facilitar el aparcamiento en Salou

La propuesta ha sido impulsada por el gobierno municipal y presentada al Consejo de Marca del Patronato Municipal de Turismo de Salou y a los representantes sindicales del municipio.

Los agentes económicos y sociales han valorado positivamente la iniciativa, ya que consideran que responde a las necesidades de movilidad y aparcamiento en Salou durante las temporadas con más afluencia de visitantes.

Abonos de zona azul disponibles

Los abonos para aparcar en la zona azul de Salou se pueden adquirir en dos modalidades:

Abono de temporada – 180 €. Válido durante Semana Santa (del 26 de marzo al 6 de abril) y del 1 de junio al 30 de septiembre.

Abono mensual – 60 €. Permite estacionar durante 30 días naturales desde el momento de su activación.

Como solicitar el abono universal

Los abonos se pueden tramitar de dos maneras:

En línea, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Salou

Presencialmente, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía ( OAC ), del lunes al viernes de 8.30 h a 14.00 h

El descuento se aplica mediante la aplicación móvil Palabra Aparcar, que permite gestionar digitalmente el estacionamiento regulado en Salou.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salou sigue trabajando para mejorar la movilidad urbana y el aparcamiento en la zona azul de Salou, especialmente para los trabajadores y residentes temporales durante la temporada turística.