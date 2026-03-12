El Port de Tarragona prevé un estudio de viabilidad de la arena que regenera la Pineda

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Camp de Tarragona Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona publicaba esta semana la licitación para redactar un estudio que evaluará la viabilidad de la arena que actualmente se aporta en la playa de la Pineda. La propuesta, encargada a IHCantabria, se presentará para plantear posibles medidas para paliar el cambio climático y las afectaciones que provocará en la futura estabilización del espacio. En este sentido, los informes iniciales publicados por la autoridad portuaria indican que entre las aportaciones de los últimos 20 años, se ha vertido en la Pineda «aproximadamente el 10% adicional del volumen previsto». Entre las observaciones, también se establece que el espacio «no ha conseguido una posición de equilibrio» porque las regeneraciones de arena que se han llevado a cabo «han sido de un tamaño sensiblemente inferior al nativo».

El objetivo del estudio será encontrar «varias fuentes potenciales de arena» alternativas en el actual, en el sur del espigón del Racó de la Pineda. Los trabajos se prevén hacer con sondeos mediante un muestreo a, aproximadamente, 30 metros de profundidad en dos zonas potenciales identificadas «entre Cambrils y l'Ametlla de Mar».

Los dos yacimientos, de acuerdo con el informe inicial, fueron estudiados por la dirección general de Costes (MITECO) el año 2006 antes de empezar las aportaciones desde la zona actual. Su situación «de interés comunitario de alta sensibilidad y fragilidad ambiental», sin embargo, las sitúa como zonas donde «se tendrán que extremar las medidas preventivas» para la conservación de hábitats naturales en caso de que sean escogidas para reemplazar el banco de arena actual.

Una vez se evalúe la viabilidad de la arena, que tendrá que asimilarse a los 0.24 milímetros necesarios para mantener la playa, se plantearía como se podrían introducir en la playa de la Pineda, y si lo harían con un periodo de transición o de manera definitiva para adaptarse al medio natural.