El futuro POUM de Vila-seca proyecta unas 7 viviendas por cada 1.000 habitantes y el crecimiento de la población

El Ayuntamiento de Vila-seca ha presentado este miércoles el inicio de los trabajos para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). El director del equipo redactor, Sebastià Jornet, ha explicado que ya han hecho las todas diagnosis y que el documento actual, aprobado en 1993, está "agotado".

Según Jornet, si no se actualiza, el municipio se quedaría "sin espacio" para construir viviendas y para las actividades económicas. También ha dicho que la ciudad ha ganado población en los últimos años y que puede crecer hasta las infraestructuras. "Trabajamos en un escenario de producción de unas 7 viviendas por cada 1.000 habitantes; eso es una velocidad bastante alta", ha afirmado. La aprobación definitiva se prevé para dentro de tres o cuatro años.

El director del equipo redactor del POUM de Vila-seca ha explicado que han hecho las diagnosis en los ámbitos de las equipaciones, patrimonio, movilidad, actividad económica, medio ambiente y vivienda en los últimos nueve meses. Ahora, se inicia la fase de avance de planeamiento, la primera de las cuatro previstas.

Se trata del primer documento oficial del proceso, donde se platearán las primeras ideas e hipótesis para diseñar el desarrollo urbanístico del municipio. Después, se redactará el documento, que se aprobará de forma inicial, el cual tendrá que someterse a exposición pública, con las posibles alegaciones. Para acabar, finalmente, con su aprobación provisional y definitiva. "La aprobación normativa no la pensamos dentro de este mandato, ni mucho menos", ha dicho Jornet.

Hace 33 años que se aprobó el POUM actual, el cual, según Jornet, está "bastante agotado". "Si no lo revisáramos, en poco tiempo, nos quedaríamos sin espacio para construir y para alojar más viviendas y nueva población", ha señalado. El experto también ha indicado que si no se amplía el planeamiento, la ciudad se quedaría sin espacio para las actividades económicas. A la vegada, ha explicado que una de las principales cuestiones obtenidas de la diagnosis hecha es que Vila-seca "no pierde población", sino que ha ganado en las últimas dos décadas.

De hecho, ha cifrado en 20 viviendas cada 1.000 habitantes durante los años de la burbuja inmobiliaria en el municipio y en 1 vivienda cada 1.000 habitantes posteriormente. "Por lo tanto, tengo una media de 10 viviendas cada 1.000 habitantes. Esto es el que pasará? No, estamos trabajando en un escenario de producción de unas 7 viviendas cada 1.000 habitantes", ha subrayado. A la vez, ha aseverado que pocos municipios de Cataluña tienen "esta producción inmobiliaria". Por otro lado, ha detallado que Vila-seca es una ciudad concéntrica y ha apuntado que podrá crecer hasta las infraestructuras. "Tiene un primer hueso histórico, hay un segundo anillo a su alrededor, que es el crecimiento posterior, y ahora tiene alrededor hasta llegar a las infraestructuras que le condicionan el crecimiento", ha concretado.

Según Jornet, el planeamiento territorial marcará el nuevo POUM. "El planteamiento territorial mirando Vila-seca hacia la izquierda, hacia Poniente, me dice lugar idóneo por el crecimiento, y hacia la parte de bajo, hacia la derecha, hay un lugar que me dice lugar por las actividades económicas", ha apuntado. En paralelo, en cuanto a las futuras infraestructuras, sostiene que lo condicionarán en "positivo". "Las ciudades de futuro, se jugará con la accesibilidad. Por qué? Porque cada vez nos movemos más y en transporte público, eficiente, sostenible", ha afirmado. A modo de ejemplo, ha asegurado que el tranvía supondrá un "cambio muy radical". Todos estos elementos serán los que le harán hacer un salto adelante de una ciudad que no está tan dormida, ni parada, sino que ha ido despacio creciente", ha comentado.

"Intermodal, mejor conectividad"

Por su parte, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha pedido que la futura estación Intermodal tenga una mejor conectividad y no solo por la T-11. "Si la estación de Sants se diseñó con dos fachadas, con una principal y otra menos principal, pero abierta, dando permeabilidad por los cuatro lados, la Intermodal tendría que tener esta accesibilidad por no condicionar y para dar opciones porque se pueda llegar de varias maneras", ha aseverado.

Finalmente, Segura ha explicado el proceso de participación ciudadana se ha puesto en marcha desde hace varios meses y que ya se han distribuido 9.731 cartas y trípticos informativos a los domicilios del municipio. Además, se han registrado 228 encuestas de participación ciudadana.