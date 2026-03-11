La Audiencia Nacional autoriza extraditar a Moldavia a un detenido en Salou por secuestro

La Audiencia Nacional ha autorizado la extradición en su país de un ciudadano moldavo que, en septiembre del 2025, fue detenido en Salou por los Mossos d'Esquadra por un delito de secuestro cometido en el 2012 en Moldavia, según la acto a la que ha tenido acceso EFE.

El detenido tendrá que cumplir una pena de cinco años de prisión en Moldavia, después de estar en prisión preventiva en España desde el 26 de septiembre del 2025.

La defensa del arrestado intentó evitar la extradición alegando que existe riesgo que en Moldavia sufra «violaciones relevantes de sus derechos fundamentales» o «tratos humanos degradantes», alegaciones rechazadas por la Audiencia Nacional.

El condenado y otras personas no identificadas secuestraron un hombre, el 18 de julio del 2012 en Chisinau (Moldavia), al que subieron a la fuerza a un coche cuando iba por la calle, lo trasladaron a una zona boscosa y allí lo golpearon con manos, pies y un bate de madera para que confesara el robo de un teléfono móvil.

Según un informe médico forense, la víctima sufrió hematomas y lesiones leves en diferentes partes del cuerpo: pecho, brazo izquierdo, codo izquierdo, hombro, rodilla izquierda y un dedo.

El tribunal de Chisinau absolvió al acusado el 22 de mayo del 2020 pero el Ministerio Fiscal recurrió la sentencia y, el 22 de febrero del 2020, el tribunal revocó la absolución y lo condenó a cinco años de prisión por secuestro agravado, delito previsto en el artículo 164 del código penal moldavo.

El hombre, sobre el cual pesaba una orden de detención internacional, fue arrestado en Salou en septiembre del 2025 e ingresó en prisión. La Audiencia Nacional, después de analizar el caso y los argumentos de todas las partes, considera que se cumplen todos los requisitos legales para la extradición solicitada por Moldavia.