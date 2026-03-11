El alcalde de Vila-seca critica que la estación Intermodal se proyecte a unos diez años vista

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura; y el director del equipo redactor del POUM, Sebastià Jornet, y la regidora de Innovación y Servicios en el Territorio, Cristina Cid.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha criticado que la estación Intermodal que se tiene que construir en este municipio del Tarragonès se proyecte a unos diez años vista. «De repente, nos encontramos con un plan de Rodalies que habla de que la inversión se iniciará en 2030, imaginaos una inversión de 70 millones de euros, si empieza en 2030 quiere decir que las anualidades se distribuirán como mínimo en dos o tres años», ha lamentado.

Este miércoles, el alcalde ha afirmado que el proyecto de esta infraestructura supuestamente era el de «más fácil y rápida ejecución» y con un coste «razonable». Ante eso, Segura considera que el retraso en la construcción «resta oportunidades» al territorio. «No es serio desde el punto de vista de la gestión y de los trámites», ha denunciado.