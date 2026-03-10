Salou refuerza el mantenimiento del arbolado municipal con una campaña abierta a la participación ciudadana

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha puesto en marcha una nueva campaña de mantenimiento y poda del arbolado municipal con el objetivo de mejorar la imagen paisajística del municipio y garantizar la seguridad en los espacios públicos. La iniciativa forma parte de las actuaciones habituales del consistorio para cuidar los espacios verdes y asegurar una convivencia equilibrada entre el entorno urbano y el medio natural.

Esta actuación se enmarca en la tarea continuada por preservar el patrimonio verde de la ciudad y mantener las calles, plazas y zonas verdes en buenas condiciones. El objetivo es disponer de espacios públicos más ordenados, seguros y agradables, que contribuyan a hacer de Salou un municipio más sostenible tanto para los residentes como para las personas que lo visitan.

Con la voluntad de fomentar la participación ciudadana, el consistorio también ha impulsado una campaña a través de sus canales de comunicación para que los vecinos y vecinas puedan informar de puntos donde el arbolado pueda necesitar una revisión o alguna intervención específica. La iniciativa ha tenido una buena respuesta, evidenciando la implicación de la ciudadanía en el cuidado y la mejora del espacio urbano.