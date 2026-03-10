Metrovacesa impulsa la construcción de una promoción con 70 viviendas en Torredembarra

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La conocida promotora inmobiliaria Metrovacesa iniciará la construcción de 70 viviendas plurifamiliares en Torredembarra. La promoción Nou Torredembarra se desarrollará entre las calles Hort de l'Oca y Begònia, en el sector Sant Jordi.

La promoción de viviendas se encuentra en una zona bien integrada en el municipio y a pocos minutos del Ayuntamiento, centros educativos, supermercados y el CAP. Mientras que la playa y el paseo marítimo se encuentra a unos 10 minutos caminando.

El proyecto lo ha llevado a cabo Notsense Architects Studio, que ha planteado un conjunto de líneas contemporáneas y volumetría equilibrada, integrado en el entorno urbano del municipio. La propuesta prioriza la entrada de luz natural y la conexión entre interior y exterior, con terrazas concebidas como prolongación de las estancias principales.

La promoción ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con terrazas y zonas comunes con piscina y espacios ajardinados.Cedida

Nou Torredembarra tendrá pisos de 2, 3 y 4 habitaciones, terraza privada, plaza de garaje y posibilidad de trastero. El conjunto residencial contará con piscina comunitaria exterior, solárium, zonas ajardinadas, parque infantil y equipamiento fitness. Los portales contarán con ascensores con acceso a planta sótano y criterios de accesibilidad.

La promoción contará con certificación energética A-A, incorporando sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia con soporte de paneles fotovoltaicos, así como climatización por conductos de alta eficiencia. El edificio dispondrá en más de preinstalación para recarga de vehículo eléctrico en garaje y soluciones constructivas orientadas a reforzar el confort térmico y acústico.

Con esta promoción, Metrovacesa inicia su implantación en la demarcación de Tarragona, ampliando su presencia en el litoral catalán.