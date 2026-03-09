Torredembarra celebrará la Muestra Ranxets el próximo 22 de marzo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La nueva edición de la Muestra Ranxets, l'essència de la cuina torrenca, de Torredembarra tendrá lugar el próximo 22 de marzo en la plaza de las Remendadores (Jardines de Cal Bofill). En la jornada participarán siete establecimientos de restauración, el cocinero Àlex Segú y dos bodegas. Los asistentes podrán degustar nueve platillos diferentes de Ranxets a 5 euros, bebidas aparte.

Cal Silver ofrecerá arroz con bacalao y albóndigas con sepia; el cocinero Àlex Segú bull con ajo y pimienta; El Cau de la Torre croquetas con tinta calamar; La Ona Livorno fideos de calçots y bacalao con alioli de romesco; Las Palmeras fideos con tinta de sepia y alioli; Òxid Restaurant fideos de pulpo y alcachofa; Ristretto Catering fideos con sepia, gambas y mejillones; y Xalobar arrossejat con gamba blanca de Tarragona y alioli.

La bodega Bon vi y la bodega Cal Serafí dispondrán de bebidas y de vinos y cavas de calidad.

Además, se hará un taller infantil de cocina sobre wrap de pescado con productos del mar. Se llevarán a cabo tres sesiones: 12.30 h, 13 h y 13.30 h (grupos de 12-14 niños). Edad recomendada: de 4 a 12 años. También se ha previsto un itinerante musical con Stromboli Jazz Band.

La concejala de Turismo y Comercio, Jovita Baltasar, ha explicado que la Muestra de Ranxets «es una oportunidad para valorar nuestra cocina tradicional y, al mismo tiempo, dar visibilidad al talento y a la calidad de la restauración local. Con iniciativas como esta reforzamos el atractivo de Torredembarra como destinación gastronómica y dinamizamos la actividad del sector, invitando tanto vecinos como visitantes a descubrir y disfrutar de los sabores más auténticos del municipio».