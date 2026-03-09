IQOXE sustituye el catalizador del reactor de la unidad de óxido de etileno de la Canonja en un paro programado

IQOXE inicia un paro técnico programado para sustituir el catalizador del reactor de la unidad de óxido de etileno de la planta de la Canonja (Tarragonès), ya que la vida útil de este se encuentra próxima a su final. «Cada año y medio o dos, el catalizador se agota y, por lo tanto, disminuye su eficiencia, motivo por el cual lo sustituimos en una operación rutinaria, periódica y programada,» ha dicho el director general de IQOXE, José Manuel Segura.

Aparte, también se harán trabajos de mantenimiento de las instalaciones. La actuación supone una inversión de 4 millones de euros y la movilización de 200 trabajadores hasta el 20 de marzo. Una vez acabados, se pondrán en marcha de las diferentes unidades productivas.

Según la compañía, este proceso comportará la generación puntual de ruidos por despresurización y emisiones de vapor más intensas de lo que es habitual hasta el restablecimiento de la actividad productiva.