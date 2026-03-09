Altafulla crea cuatro nuevas colonias felinas para mejorar la gestión de los gatos comunitarios

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Altafulla ha puesto en marcha cuatro nuevas colonias felinas con casetas con el objetivo de mejorar la gestión de los gatos comunitarios, ordenar su presencia en el espacio público y garantizar el bienestar. Esta iniciativa también busca dignificar los espacios donde viven estos animales y facilitar un control más adecuado y ético de las diferentes colonias del municipio.

Las nuevas colonias se han habilitado en la plaça Nova, la plaça Boters, el carrer de les Moreres y el carrer Tarongers. Estas instalaciones permiten concentrar y organizar mejor la presencia de los gatos, a la vez que facilitan el seguimiento sanitario y la gestión de cada colonia.

El concejal de Protección Animal, Dani Franquès, ha destacado que «estas nuevas colonias permiten gestionar mejor la presencia de los gatos comunitarios y dignificar los espacios donde viven, siempre con criterios de bienestar animal y convivencia con el vecindario». En este sentido, también ha subrayado la importancia de la implicación ciudadana: «la colaboración de las personas voluntarias es clave para poder hacer un seguimiento adecuado de las colonias y aplicar una gestión responsable y ética».

Desde el Ayuntamiento también se hace un llamamiento a la ciudadanía para que se implique en la gestión y cuidado de las colonias felinas. Las personas interesadas en colaborar como voluntarias pueden ponerse en contacto con Mar Riambau en el teléfono 977 65 00 08.