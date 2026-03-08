Salou supera los 2,4 millones de turistas en el 2025 y registra más de 8,6 millones de pernoctaciones

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Según los datos del Observatorio de Turismo de Eurecat, Salou ha registrado 2.430.564 llegadas de visitantes durante el 2025, un 4,78% más que el año anterior, y 8.640.599 pernoctaciones, con un incremento del 4,21%.

La tasa de ocupación sobre plazas ofertadas se ha situado en el 70,3%, con un crecimiento del 5,08% con respecto al 2024, una cifra que evidencia la fortaleza y la competitividad del modelo turístico de Salou.

A estos datos hay que sumar la actividad de las Viviendas de Uso Turístico (HUTS), que tienen un peso relevante en la oferta del municipio. Teniendo en cuenta este segmento, el volumen global de visitantes podría situarse cerca de los 3 millones anuales.

Además, también mejora la percepción del sector empresarial. Tanto la valoración de la marcha del negocio como la valoración de la ocupación han alcanzado una puntuación de 7,3 sobre 10, por encima del 7 registrado el año anterior, hecho que confirma la confianza del sector en la evolución de la actividad turística.

Les datos también reflejan un crecimiento destacado de los mercados internacionales, especialmente de los países anglosajones. El mercado británico sigue liderando el crecimiento con 448.197 llegadas, un 33,4% más que en el 2024, mientras que el mercado irlandés registra un incremento del 32%.

También destacan los crecimientos de Portugal (+23,1%) y Bélgica (+15,9%), hecho que confirma la capacidad de Salou para consolidar y diversificar sus mercados emisores.

El turismo genera más de la mitad del gasto en el municipio

Con respecto al impacto económico, los datos de CaixaBank Hoteles & Tourism indican que el turismo representa el 53% del gasto total registrado en terminales de punto de venta (TPV) físicos a Salou. El gasto es mayoritariamente internacional: el 72,5% corresponde a visitantes extranjeros, mientras que el 27,5% es de origen doméstico.

Los principales países emisores de gasto son el Reino Unido, Irlanda y Francia, mientras que Portugal emerge como un mercado con un crecimiento relevante, representando aproximadamente el 2% del gasto total.

Salou , una destinación más internacional que la media de la provincia

La comparación con el conjunto de la provincia de Tarragona pone de manifiesto el carácter especialmente internacional de Salou. A nivel provincial, el gasto doméstico procedente de Barcelona representa el 47,7%, mientras que en Salou este porcentaje es del 25,5%.

Con respecto al gasto internacional, mientras que en la provincia predomina el mercado francés (26,5%), en Salou los principales emisores son el Reino Unido (26,4%) e Irlanda (22,1%), hecho que refuerza el perfil global de la destinación.

Avance en la desestacionalización y consolidación del modelo turístico

Les datos de gasto analizados se basan en transacciones realizadas mediante TPV físicos situados en el municipio, que representan aproximadamente el 30% del gasto turístico total, y no incluyen pagos online ni el gasto de visitantes procedentes de municipios situados a menos de 25 kilómetros.