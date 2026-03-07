Una avería ferroviaria altera la circulación de varios trenes de Cercanías en Torredembarra

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

Una incidencia ferroviaria registrada este sábado en la entrada de la estación de Torredembarra ha provocado afectaciones en varios servicios de Cercanías. A causa de este problema técnico, se ha activado durante unos minutos la prealerta del plan FERROCAT, el protocolo de emergencias ferroviarias de Cataluña.

Según ha informado Protección Civil, la incidencia ha repercutido en la circulación de las líneas R15, R16, R17 y RT1, que conectan el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro con Barcelona.

El problema se ha originado cuando un tren ha quedado parado por una avería justo en la entrada de la estación. Para solucionar la situación, se ha enviado otro convoy que ha permitido trasladar aproximadamente a 150 pasajeros. El transbordo se ha llevado a cabo con normalidad y sin que se produjeran incidentes.