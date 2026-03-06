Detenidos por cometer un hurto con el método de la siembra en un parking comercial en Reus

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Torredembarra detuvieron ayer en Roda de Berà a cuatro hombres de edades comprendidas entre los 29 y los 58 años, como presuntos autores de un delito de hurto en Reus. Asimismo, se les atribuye un delito de estafa bancaria y pertenencia en grupo criminal. El conductor además, está investigado por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad y conducción temeraria.

Los hechos sucedieron el mismo día alrededor de las 10.00 horas, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un hurto en el parking de un supermercado de Reus. Varias personas sustrajeron el bolso de mano a las víctimas mientras cargaban la compra en su vehículo. Las patrullas iniciaron inmediatamente la búsqueda del vehículo sospechoso por los parkings de los diferentes establecimientos comerciales del municipio.

Un rato después, la víctima alertó de que habían retirado 2.000 euros en efectivo de su cuenta en un cajero de Roda de Berà. Junto con otras dotaciones, una patrulla de paisano que recibió el aviso, localizó el vehículo con cuatro ocupantes. Intentó pararlos pero desobedecieron sus órdenes y se dieron a la fuga a gran velocidad hasta que los pudieron interceptar en el kilómetro 1 de la carretera TV-2041 en este mismo municipio.

Los agentes de la comisaría de Torredembarra, recibieron rápidamente el soporte de otros efectivos, incluida la Policía Local de Roda de Berà, quien también colaboró al garantizar la seguridad del tráfico. El vehículo constaba relacionado con numerosos hurtos por toda Cataluña y mientras que los cuatro ocupantes, una vez identificados, se comprobó que acumulaban cerca de una treintena de antecedentes policiales.

Durante el cacheo localizaron varios objetos que coincidían con los que la víctima denunció como sustraídos. Además, se pudo recuperar el teléfono móvil que tenía en el bolso de mano y que los ladrones lanzaron por la ventana del vehículo un rato antes.

Aparte de recuperar el aparato, los mossos los encontraron cerca de 2.400 euros en efectivo que se repartieron entre ellos. Dentro del coche, la patrulla también localizó dos herramientas utilizadas como rompecristales.

Está previsto que los arrestados pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.

Como actúan

Los autores de este tipo de hurtos actúan preferentemente en zonas de estacionamiento próximas a grandes supermercados y se sirven del momento en que las víctimas introducen los productos al vehículo después de hacer la compra.

Los autores buscan víctimas vulnerables, ya sea por edad o porque están solas, y que salen del coche para entrar a comprar o bien que vuelven al coche cuando ya lo han hecho. Son habitualmente tres con el fin de repartirse las tareas: uno distrae a la víctima, el otro hurta el bolso de mano (o cualquier otra cosa de valor) del interior del vehículo y el tercero espera dentro de un vehículo en marcha para huir rápidamente del lugar.

La forma de distracción utilizada da nombre al hurto, siembra. Uno de los autores tira al suelo, cerca de la víctima y de su coche unas monedas, unas llaves o cualquier objeto para hacerle creer que se le ha caído. Eso provoca que olvide su bolso de mano o los efectos personales dentro de su coche, y es en este momento que otro aprovecha para llevárselos. A continuación se marchan rápidamente del lugar con un vehículo conducido por una tercera persona.

Evitar hurtos en los aparcamientos de los comercios

En el momento de llegar al estacionamiento o dirigirse al propio vehículo, hay que comprobar si hay alguna persona cerca en actitud de espera. Si alguien requiere su atención, controlar las pertenencias en todo momento y encerrarse en el vehículo. Si finalmente ha estado víctimas, intentar anotar o memorizar la placa de matricula del vehículo cuando huye y llamar rápidamente al 112 para informar de los hechos.

Precaución con las tarjetas bancarias

Evitar anotar el PIN en algún papel dentro de la cartera o en la propia tarjeta dado que los ladrones pueden hacer uso y extraer dinero de la cuenta. Con el fin de prevenir fraudes, es recomendable activar las notificaciones en tiempo real en el móvil y revisar regularmente la cuenta corriente.

En caso de pérdida o robo, contactar inmediatamente con el banco para anular la tarjeta y evitar usos fraudulentos. Si finalmente se tiene que denunciar, hacer capturas de pantalla y aportar el máximo de información de los movimientos sospechosos registrados.