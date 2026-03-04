Salou continúa la construcción de 1.376 viviendas en Emprius, con un 75% de protección oficial

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou sigue desplegando el desarrollo urbanístico del sector 05, en la zona de Emprius, un espacio clave para estructurar el crecimiento del municipio durante los próximos años. El planeamiento vigente contempla la construcción de 1.376 viviendas, de las cuales 365 ya están acabados y 96 más se encuentran actualmente en ejecución.

Uno de los elementos centrales de este proyecto es el protagonismo de la vivienda de protección oficial. En esta fase, se han completado 274 de los 276 HPO previstos, hecho que supone cerca del 75% de los pisos ya edificados.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado que «este desarrollo no es sólo una operación urbanística, sino una apuesta clara para facilitar el acceso a la vivienda a muchas familias y jóvenes del municipio». En este sentido, ha remarcado que «que tres de cada cuatro nuevas viviendas sean de protección pública demuestra nuestro compromiso con las personas, su bienestar y la cohesión social».

Con respecto a la vivienda de renta libre, ya se han entregado 97 pisos y hay 96 más en construcción. El planeamiento permitirá desarrollar todavía 909 viviendas adicionales de esta tipología, de manera progresiva y adaptada a las necesidades de la población.

En paralelo, el consistorio trabaja en la futura estación de autobuses, situada al lado de la nueva estación ferroviaria, que completará un Complejo Intermodal de Transportes. Esta actuación, junto con la reordenación de la movilidad en la avenida 30 de Octubre, pretende reforzar la conectividad del municipio.

«Estamos construyendo un Salou más moderno, mejor conectado y preparado para el crecimiento de los próximos años», ha afirmado el alcalde. El sector de Emprius se consolida así como uno de los principales ejes de transformación urbana, combinando vivienda asequible, expansión residencial y mejoras en infraestructuras y servicios.