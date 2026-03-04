Lluvia de dinero en la Canonja con el ‘Cupón Diario’ de la ONCE

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ONCE ha repartido 175.000 euros en La Canonja en el sorteo del ‘Cupón Diario’ de ayer, 3 de marzo. Francisco José Moya, persona con discapacidad como todos los vendedores y vendedoras de la ONCE, es quien ha traído la suerte al municipio desde su punto de venta situado en la calle Manuel Carrasco i Formiguera, 7.

La Canonja pertenece a la agencia de la ONCE en Tarragona que presta servicios personalizados a 780 afiliados y afiliadas y cuenta con 191 agentes vendedores de los productos de juego de la Organización.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.