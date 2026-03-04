Dos personas intoxicadas en Vila-seca por inhalación de humo

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Dos personas han sido atendidas esta madrugada por inhalación de monóxido de carbono en Vila-seca en un aviso por incendio. Los hechos han pasado a las 04.23 horas y los Bombers de la Generalitat han activado dos dotaciones que se han desplazado hasta el número 13 de la calle de Sant Bernat Calvó.

A la llegada de los bomberos muchos de los vecinos se habían autoevacuado. Seguidamente, los bomberos han procedido a revisar un edificio que tenía garaje, entresuelo y cuatro plantas superiores. Allí han comprobado que no había fuego pero si mete en la zona del garaje. El cuerpo de emergencias ha procedido a la ventilación de las estancias afectadas.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a dos personas del edificio de al lado por haber inhalado monóxido de carbono.