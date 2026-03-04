Diari Més

SUCESOS

Dos personas intoxicadas en Vila-seca por inhalación de humo

Los hechos han pasado a las cuatro de la mañana en la calle Sant Bernat Calvó

Los hechos han pasado al número 13 de la calle Sant Bernat Calvó.

Los hechos han pasado al número 13 de la calle Sant Bernat Calvó.Bomberos

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

En:

Dos personas han sido atendidas esta madrugada por inhalación de monóxido de carbono en Vila-seca en un aviso por incendio. Los hechos han pasado a las 04.23 horas y los Bombers de la Generalitat han activado dos dotaciones que se han desplazado hasta el número 13 de la calle de Sant Bernat Calvó.

A la llegada de los bomberos muchos de los vecinos se habían autoevacuado. Seguidamente, los bomberos han procedido a revisar un edificio que tenía garaje, entresuelo y cuatro plantas superiores. Allí han comprobado que no había fuego pero si mete en la zona del garaje. El cuerpo de emergencias ha procedido a la ventilación de las estancias afectadas.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a dos personas del edificio de al lado por haber inhalado monóxido de carbono.

tracking