Torredembarra inicia la construcción del nuevo carril bici entre el paseo Miramar y la Riera de Gaià

El Ayuntamiento de Torredembarra puso en marcha a mediados de febrero las obras para habilitar un tramo de carril compartido para bicicletas y peatones que enlazará el paseo Miramar con la antigua carretera de la Riera de Gaià (T-214) hasta junto al núcleo urbano. Este vial ya tiene limitada la circulación a 30 km/h, hecho que facilita la integración de esta nueva infraestructura de movilidad sostenible.

Los trabajos se han adjudicado a la empresa BOSIR por un importe de 241.093,23 euros (IVA incluido) y cuentan con una subvención nominativa de 225.000 euros otorgada por la Diputación de Tarragona.

El proyecto prevé aprovechar la calzada existente, instalar nuevo alumbrado público y renovar los pavimentos. Además, se construirá una rotonda en la avenida de Cataluña con el objetivo de facilitar los cambios de sentido e incrementar la seguridad vial en este punto. Durante la ejecución de esta actuación se producirán cortes puntuales en los accesos y salidas de la avenida desde la antigua carretera de la Riera.

El alcalde de Torredembarra y responsable de Vía Pública, Vale Pino, destaca que «con el inicio de estas obras damos un paso más en la transformación del espacio público para priorizar una movilidad más segura, sostenible y accesible para todo el mundo. Este tramo no sólo mejora la conexión con el acceso norte, sino que apuesta claramente por un modelo de municipio más amable con los peatones y las bicicletas».

En paralelo, se están terminando los trabajos de implantación de alumbrado público en el tramo comprendido entre la rotonda con Altafulla y la calle Onze de Septiembre, con la finalidad de mejorar la visibilidad y la seguridad en un vial con alta intensidad de tráfico que ya dispone de un espacio para peatones y ciclistas, pero que hasta ahora no tenía una iluminación adecuada.

Este ámbito es próximo al futuro carril compartido, de manera que la nueva infraestructura y la mejora del alumbrado reforzarán la movilidad sostenible y la seguridad de los desplazamientos en esta zona del municipio.