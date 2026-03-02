Torredembarra mejora la iluminación del aparcamiento disuasivo de Lluís Companys

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha completado varias actuaciones de mejora en el aparcamiento disuasivo de la avenida de Lluís Companys con el objetivo de reforzar la seguridad y optimizar las condiciones de uso de este espacio estratégico del municipio. Los trabajos han permitido renovar el pavimento en mal estado y dotar el equipamiento de un nuevo sistema de alumbrado.

Las actuaciones, impulsadas por la Concejalía de Servicios y Vía Pública, han incluido el asfaltado de baches, con una inversión de 7.000 euros, así como la instalación de 19 puntos de luz nuevos, con un coste de 33.000 euros.

El aparcamiento, situado en la avenida de Lluís Companys, 50, dispone de 348 plazas y se encuentra en un punto clave para facilitar el estacionamiento en los accesos del núcleo urbano y favorecer la movilidad en el municipio.

Además, el consistorio tiene previsto actuar próximamente en el aparcamiento del paseo de la Sort, en el marco de un plan de mejora progresiva de los espacios de estacionamiento de Torredembarra.