Nace el grupo de percusión Salou Destroy Silence, apadrinado por los Atabaladors y la BattuXanga

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este domingo el centro de Salou se ha convertido en una auténtica caja de resonancia con la presentación pública de la Asociación Salou Destroy Silence, una nueva formación de percusión que ha irrumpido con fuerza y sin pedir permiso: a golpe de timbal. Esta entidad nace en un momento clave para el municipio, cuando Salou todavía ostenta la capitalidad de la Cultura Catalana y ocurre un punto de encuentro para la vida cultural y asociativa del territorio.

Cerca de 160 percusionistas han llenado las calles en un pasacalle vibrante que ha teñido el espacio urbano de ritmo, energía y complicidad ciudadana. Balcones abiertos, móviles en el aire, vecinos siguiendo el desfile: la ciudad entera se ha sumado a un espectáculo que ha convertido las calles en un escenario compartido. La Plaça de la Pau, punto neurálgico del encuentro, se ha convertido en el epicentro de un latido colectivo.

Una explosión rítmica con acento local

La exhibición del grupo anfitrión ha sido toda una declaración de intenciones: percusión potente, coordinación precisa y una clara voluntad de arraigar en el municipio. Salou Destroy Silence no nace sólo para hacer ruido; nace con la voluntad de construir identidad sonora.

La jornada ha contado con la participación de varios grupos invitados que han aportado matices y texturas propias: BattuXanga (Alcañiz), Atabaladors de Salou, Boctukada (Tortosa), TokoXtu Amposta, Cerbatuka y MiniTuka (Cervelló), Geganst de Salou, Tymbals y Percussió de Valencia.

Especialmente simbólica ha sido la presencia de los Gegants Manotes de Salou, reforzando el puente entre la Cultura Popular Tradicional y las nuevas expresiones rítmicas. Tradición y modernidad, andando al mismo compás.

La cultura como latido compartido

El acto institucional ha contado con la presencia del alcalde de Salou, Pere Granados, de la concejala de Cultura, Julia Gómez, y del concejal de Cultura Tradicional y Popular, Marçal Curto, entre otros representantes municipales, que han querido acompañar la entidad en este momento histórico.

Según la presidenta de la asociación, Laura Mullerat, el proyecto es fruto de meses de trabajo, perseverancia y una convicción clara: la música como herramienta de cohesión y participación. Por su parte, el alcalde ha subrayado que la creación de Salou Destroy Silence simboliza mucho más que el nacimiento de un grupo musical.

«Hoy no sólo presentamos un grupo de música; celebramos un proyecto que hará vibrar nuestras calles, nuestras fiestas y, sobre todo, nuestro corso», ha afirmado. Ha defendido la percusión como una expresión capaz de unir generaciones y culturas bajo un mismo ritmo, y ha reiterado el apoyo municipal a las iniciativas que refuerzan la cohesión social.

También ha puesto en valor la capacidad del tejido asociativo para dinamizar la vida cultural del municipio, destacando la importancia de incorporar nuevas expresiones artísticas en el patrimonio festivo de Salou, en diálogo con las tradiciones ya consolidadas.

Uno de los momentos más intensos ha sido el apadrinamiento oficial: una interpretación conjunta entre los grupos padrinos y Salou Destroy Silence que ha culminado en una actuación colectiva con todos los grupos participantes. Decenas de timbales sonando al unísono. Una imagen poderosa que condensaba la esencia del proyecto: comunidad, bastante compartida, tradición y futuro.

La jornada se ha cerrado en un ambiente festivo y familiar, con intercambio de recuerdos entre grupos y una comida de hermandad que ha alargado la celebración más allá de los escenarios improvisados.