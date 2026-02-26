Salou reduce la criminalidad un 20% y ya es uno de los municipios más seguros de Tarragona

Salou ha cerrado en el 2025 con una reducción de cerca del 20% de los hechos delictivos, según los datos oficiales hechos públicos por el Ministerio del Interior. El municipio se sitúa así entre los que experimentan un descenso más significativo de toda la demarcación de Tarragona, consolidando su posición como uno de los entornos urbanos con mejores indicadores de seguridad.

Una bajada muy por encima de la media

En el conjunto de las comarcas tarraconenses, la criminalidad ha bajado un 5,1% con respecto al año anterior. En este contexto, el descenso de Salou casi cuadruplica la media territorial.

El dato toma todavía más relevancia si se tiene en cuenta el volumen de población flotante que recibe el municipio a lo largo del año, especialmente durante la temporada alta turística.

Descenso generalizado de los delitos

Por tipologías, los datos apuntan a una reducción en la mayoría de indicadores. A nivel de demarcación:

Los homicidios han disminuido un 60%.

Los robos han bajado cerca de un 18%.

Los hurtos han retrocedido un 6,4%.

La cibercriminalidad ha caído un 11,4%, incluyendo una reducción del 10% en las estafas informáticas.

Cooperación policial y prevención

El portavoz de la comisión de Interior del Parlament de Catalunya, Christian Soriano, ha valorado positivamente los resultados y los ha atribuido al modelo de cooperación entre cuerpos policiales y a las políticas de prevención impulsadas en el territorio.

Según ha defendido, la combinación de policía de proximidad, unidades de mediación y coordinación institucional ha contribuido a consolidar la tendencia a la baja, especialmente en municipios con alta presión turística como Salou.

Una apuesta decidida del gobierno municipal

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha remarcado que «este descenso de los índices de criminalidad es el resultado directo del trabajo constante y coordinado que llevan a cabo los diferentes cuerpos policiales que operan al municipio».

Granados ha querido poner en valor «la profesionalidad, la dedicación y el compromiso de todos los efectivos, así como la coordinación institucional, que han sido claves, para alcanzar estos resultados».

Asimismo, ha subrayado que «la seguridad es una apuesta estratégica del municipio para generar bienestar, calidad de vida y confianza, tanto entre los residentes como entre los visitantes que nos escogen cada año.»

La necesidad de una ABP

El alcalde también ha insistido en la reivindicación histórica de la creación de un Área Básica Policial (ABP) propia en Salou: «Seguimos mejorando y trabajando con determinación, pero también seguimos insistiendo en una demanda justa y necesaria como es la creación de un Área Básica Policial en Salou.

Es una reivindicación histórica que responde a la realidad demográfica, turística y económica del municipio. Necesitamos más recursos estructurales para seguir avanzando en esta línea de mejora constante».

Una destinación segura en la Costa Daurada

Los datos consolidan la percepción de Salou como municipio seguro dentro de la Costa Daurada y refuerzan su imagen como destinación turística de confianza.

A pesar de la tendencia favorable, las autoridades remarcan la necesidad de mantener los esfuerzos, especialmente en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual. La coordinación entre cuerpos policiales y la colaboración ciudadana siguen siendo los ejes clave para preservar y reforzar los resultados alcanzados.