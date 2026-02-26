‘Carinyoteràpia’ con todos los colores

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Este miércoles el vestíbulo de la Biblioteca de Vila-seca quedó pequeño en la inauguración de la exposición del proyecto Parelles Artístiques. Este año se celebra la 19.ª edición de este proyecto pionero, que nació en Osona de la mano de la Fundación Centro Médico Psicopedagógico de Osona (FCMPPO), con la voluntad de sensibilizar a la sociedad hacia la salud mental y facilitar la expresión y la creatividad de los artistas que participan.

En la presente edición han participado 155 artistas, que han creado conjuntamente 77 obras con la implicación de ocho entidades del país, entre las cuales hay la Associació La Muralla de Tarragona y también el Institut Pere Mata (desde los servicios de rehabilitación del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp y Baix Penedès). El proceso creativo empezó en el 2024 y culminó en marzo de 2025. Desde entonces, las obras han estado expuestas en un recorrido itinerante por varios municipios.

En Vila-seca, las obras expuestas están vinculadas a las once parejas artísticas de La Muralla, entidad que hace cerca de una década que participa en el proyecto. En la inauguración Paula Ulloa, técnica del proyecto en la entidad, explicaba que «Parelles Artístiques funciona porque se genera un vínculo entre el artista y la persona usuaria». Más allá del resultado final, explicaba, «hay un proceso de meses en que se tienen que poner de acuerdo, compartir ideas y encontrar un lenguaje común». En este camino, detallaba Ulloa, «artista y usuario se cogen mucha estima, hasta el punto que esta experiencia se podría definir como una auténtica carinyoteràpia».

En la inauguración también asistieron diversos de los artistas participantes. Es el caso de Vicky Roldán, que admitió que «aunque al principio me pensaba que yo iba a enseñarles, enseguida me di cuenta de que era yo quien aprendía más. Roldán explicaba que Parelles Artístiques es una experiencia en que, lo más importante, es respetar la voz de cada participante: «No se trata de que pinten a mi manera, sino que pongan sus emociones y experiencias». Las piezas expuestas en Vila-seca se pueden visitar hasta el 10 de marzo. Esta es la última parada de las obras de la 19.ª edición de Parelles Artístiques.