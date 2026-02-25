Salou se prepara para vivir el gran eclipse solar del 12 de agosto durante les Nits Daurades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá un espectáculo poco habitual: un eclipse total de Sol visible desde buena parte del territorio español. Lejos de cualquier incidencia técnica, se tratará de un fenómeno astronómico excepcional que, durante unos minutos, convertirá el día en una escena crepuscular en pleno mes de agosto.

La franja de totalidad atravesará el norte y nordeste peninsular, incluyendo Cataluña, donde la oscuridad será prácticamente absoluta durante la fase central del fenómeno. En el resto del territorio, el eclipse será parcial, con una cobertura muy elevada en numerosas zonas.

Según los especialistas, se trata del eclipse total más importante visible desde España en más de un siglo. No se repetirá un acontecimiento de características similares hasta dentro de décadas, hecho que convierte la cita en una oportunidad histórica tanto para la comunidad científica como para el público general.

Durante la totalidad, el cielo adoptará tonalidades crepusculares, la temperatura podría descender ligeramente y será posible observar la corona solar, habitualmente invisible a simple vista.

Salou , balcón privilegiado del Mediterráneo

En la Costa Daurada, Salou posiciona como uno de los lugares con mejores condiciones para la observación del fenómeno en un entorno litoral abierto. La combinación de horizonte marino amplio, orientación favorable y escenario natural convierten el municipio en un punto de interés destacado.

La singularidad de la jornada aumenta por el hecho de que el eclipse coincidirá con la celebración de les Nits Daurades, en plena temporada alta turística. Se prevé, por lo tanto, una elevada afluencia de visitantes tanto en las playas como en los miradores y espacios abiertos del municipio.

La consejera de Universidades, Núria Montserrat, visitó esta semana el Ayuntamiento de Salou donde con el alcalde, Pere Granados, abordó cuestiones relativas a la observación de este fenómeno en la Capital de la Costa Daurada. El Ayuntamiento y la Generalitat trabajan conjuntamente a fin de que todo el mundo pueda disfrutar de este hito único en este siglo.

Consejos para el eclipse

Ante la previsión de alta afluencia, se recomienda:

Llegar con antelación a los puntos de observación.

Priorizar el transporte público o el vehículo compartido.

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Observación segura y recomendaciones

Las autoridades e instituciones científicas insisten en que nunca se tiene que mirar directamente el Sol sin protección homologada, ni siquiera durante un eclipse.

Será imprescindible utilizar gafas de observación solar certificadas según la normativa ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente y pueden causar lesiones oculares graves.

En ausencia de material adecuado, se recomienda recurrir a métodos de observación indirecta o a los espacios habilitados oficialmente.

Respeto por el entorno

Muchos de los puntos de observación previstos se encuentran en espacios naturales, zonas costeras y áreas protegidas. Por este motivo, se pide:

No abandonar residuos.

Respetar la fauna y la vegetación.

Evitar el acceso a zonas no autorizadas.

Mantener una conducta cívica.

El eclipse del 12 de agosto de 2026 será un espectáculo excepcional e irrepetible a corto plazo. Un apagón natural, breve pero histórica, que tendrá en Salou uno de sus escenarios mediterráneos más privilegiados.