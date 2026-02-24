Salou inicia el desdoblamiento del paseo 30 de Octubre para mejorar la movilidad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El paseo 30 de Octubre de Salou empezará esta semana las obras de desdoblamiento de carriles en el tramo comprendido entre el enlace de la autovía y la rotonda de la calle Joan Fuster. El objetivo es incrementar la capacidad de circulación y adaptar la vía al aumento de vehículos previsto, especialmente para el paso de autobuses hacia la nueva estación de Adif.

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 760.308,24 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 3,5 meses. Los trabajos han sido adjudicados a la U.T.E. CCDL BAIX CAMP - TARRAGONÈS y se han contratado a través del Acuerdo Marc de l'Associació Catalana de Municipios (AMC).

Dos carriles por sentido para ganar capacidad

Actualmente, este tramo dispone de un único carril por sentido. Con la intervención, se habilitarán dos carriles en cada dirección, aprovechando el espacio del actual carril y ajustando la acera existente, sin ampliar la plataforma vial. De esta manera, la transformación no restará espacio a la circulación de los peatones.

La actuación responde a la previsión de un aumento del volumen de vehículos y, especialmente, el paso de autobuses hacia la nueva estación de Adif, que ha intensificado la presión sobre este eje estratégico de entrada y salida.

Afectaciones viales

Las obras comportarán afectaciones que variarán según las fases de ejecución. El primer corte se ha producido desde este lunes, 23 de febrero, cortando el tramo del paseo 30 de Octubre entre la C-31b y el camino de ejidos en sentido de salida hacia la autovía.

Sin embargo, se mantendrá el acceso a Emprius desde la rotonda de la C-31b por el mismo paseo 30 de Octubre y se podrá circular por el camino de Emprius en ambos sentidos. Durante las próximas fases, se adaptará el tráfico con el fin de garantizar la movilidad en esta zona.

Se pide a la ciudadanía seguir, en todo momento, la señalización provisional y las indicaciones de los agentes responsables.

El alcalde, Pere Granados, ha señalado que «esta actuación es una inversión necesaria para adaptar la ciudad al crecimiento de la movilidad y a las nuevas infraestructuras ferroviarias» y ha remarcado que el desdoblamiento garantizará una vía más funcional, segura y preparada para el futuro de Salou.