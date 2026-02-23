Salou quiere reforzar la Policía Local con ocho nuevos agentes interinos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha puesto en marcha una convocatoria pública para incorporar ocho agentes interinos a la Policía Local, con la voluntad de reforzar el cuerpo y adaptarlo a las necesidades actuales del municipio. Con esta ampliación, la plantilla pasará de los 16 a los 24 efectivos, en uno de los incrementos más destacados de los últimos años.

La iniciativa responde a la realidad de una ciudad con actividad social y turística durante todo el año, que requiere más recursos en materia de seguridad, convivencia y capacidad operativa. El aumento de efectivos permitirá incrementar la presencia preventiva en las calles y mejorar la respuesta ante incidencias.

El consistorio también prevé mejoras en las condiciones salariales y laborales, hecho que puede hacer especialmente atractiva esta convocatoria para los aspirantes. De hecho, los requisitos y plazos del proceso selectivo se harán públicos en las próximas semanas.

El alcalde, Pere Granados, ha destacado que reforzar la plantilla es esencial para garantizar unos servicios públicos de calidad y mantener la confianza de la ciudadanía. Según ha remarcado, la seguridad es un elemento clave tanto para los residentes como para los visitantes en un municipio turístico como Salou.