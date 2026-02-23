Nueva ayuda del Ayuntamiento de la Canonja para reforzar el comercio local

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.Ayuntamiento la Canonja

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Canonja ha abierto el plazo para presentar las solicitudes a la nueva convocatoria de ayudas municipales dirigida en el comercio local, correspondiente al año 2025. Esta línea de subvenciones tiene como objetivo dar apoyo a la actividad económica del municipio y contribuir al sostén de los establecimientos locales.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 100.000 euros para cada ejercicio y se dirige a personas autónomas, empresas y entidades que desarrollen actividades empresariales, profesionales o artísticas dentro del municipio.

Las ayudas permitirán financiar gastos vinculados al funcionamiento ordinario de los negocios, como el alquiler del local comercial; suministros de energía, agua, telefonía o internet; mantenimiento y conservación de los espacios; seguros de responsabilidad civil; y servicios de asesoramiento laboral o fiscal relacionados con la actividad.

La finalidad es aliviar la carga económica de los establecimientos y reforzar la continuidad y competitividad del tejido comercial local.

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, siguiendo criterios objetivos y transparentes. El importe de la ayuda variará en función del tipo de actividad y de la superficie del local, con cuantías máximas que oscilan entre los 400 y los 4.000 euros.

Cada establecimiento podrá solicitar una subvención por cada espacio que genere un recibo al padrón municipal de la tasa de recogida de basura, siempre que cumpla los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Quién puede solicitar las ayudas y termine

Podrán optar a estas subvenciones personas físicas, sociedades mercantiles, cooperativas, comunidades de bienes y otras entidades legalmente constituidas que desarrollen su actividad en la Canonja y cumplan los requisitos fijados en la convocatoria. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

La tramitación se puede hacer de manera telemática a través de la Sede electrónica municipal o presencialmente en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC).