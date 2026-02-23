El Morell da luz verde a la renovación del parque Maria Mercè Marçal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Morell ha aprobado definitivamente el proyecto de mejora de la zona oeste del parque Maria Mercè Marçal, una intervención prevista para ejecutarse durante el 2026. La actuación quiere redefinir este espacio verde con una propuesta que combina funcionalidad, convivencia y nuevos usos pensados para la ciudadanía.

La propuesta plantea una transformación del espacio con el objetivo de convertirlo en un jardín para el juego y la convivencia, con zonas diferenciadas que den respuesta a diferentes usos y franjas de edad. Así, el proyecto prevé la reorganización de los elementos existentes y la creación de nuevos espacios de juego tranquilo —como un arenal o zonas de petanca—, áreas de juego más dinámico, espacios de entrenamiento y elementos de fitness, así como zonas de estancia y descanso asociadas.

El diseño integra criterios paisajísticos y de funcionalidad, y apuesta por una estructura clara del parque que facilite el uso cotidiano y el mantenimiento. También se contemplan posibles sistemas de sombra de carácter estacional, para mejorar el confort del espacio a lo largo del año.

«Con este proyecto queremos dar un paso adelante en la mejora de los espacios públicos del municipio, pensando en un parque más amable, versátil y adaptado a las necesidades de la ciudadanía», señala al alcalde del municipio, Eloi Calbet. «Es una actuación que pone en el centro el juego, la convivencia y el disfrute del espacio verde como punto de encuentro del pueblo», añade.