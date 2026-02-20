Salou inicia la segunda fase de mejora de la calle Carles Buïgas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou reanudará el lunes 23 de febrero la segunda fase de la renovación integral de la calle Carles Buïgas y de las calles adyacentes, con la previsión que las actuaciones finalicen el 31 de marzo de 2026.

Esta nueva etapa se centra principalmente en tareas de mantenimiento y arreglo de desperfectos detectados después de los primeros meses de funcionamiento de la vía remodelada. Entre las actuaciones previstas hay:

La reparación y restitución de farolas y semáforos estropeados por la circulación de vehículos.

La instalación de nuevas placas con las letras nominativas de la calle.

El refuerzo y la reparación de las rejas de recogida de aguas pluviales afectadas por el paso de buses y camiones.

el paso de buses y camiones. El asfaltado puntual de zonas que han sufrido degradación.

Estas intervenciones permitirán consolidar la calidad de la obra y garantizar la seguridad vial.

Mejoras técnicas y funcionales

Además de las reparaciones, se introducirán ajustes derivados de la evaluación técnica del comportamiento de los diferentes elementos ejecutados.

En este sentido, se llevará a cabo un pulimento localizado del asfalto rojo para optimizar la recogida de aguas pluviales en torno a la reja longitudinal central. También se reforzará la señalización vertical y la regulación del acceso a la zona de peatones para los vehículos de distribución urbana de mercancías y residentes.

Otra actuación destacada será la mejora de la anchura del acceso desde la calle Torremolinos hasta la rotonda situada en el cruce con la calle Carles Buïgas, con el objetivo de facilitar la maniobra de buses y vehículos pesados y reducir el riesgo de impacto con el conjunto escultórico de la Fuente de Luz.

Finalmente, se hará una limpieza integral con agua a presión del pavimento asfáltico de toda la zona de peatones para dejar el espacio en óptimas condiciones de cara a la temporada turística.

Afectaciones al tráfico

Las principales afectaciones se concentrarán entre el 23 y el 27 de febrero. Durante esta semana se cortará la circulación en la avenida Pompeu Fabra, en el tramo comprendido entre la avenida del Plan de Maset y la calle Vendrell, por el arreglo de las rejas pluviales y el asfalto. El tráfico se desviará por las calles Torremolinos, Carles Buïgas i Vendrell.

También se prevé restringir la salida de vehículos por la calle Torremolinos, con desvío hacia la calle Amposta. Esta actuación se está coordinando con la Policía Local para minimizar el impacto sobre las líneas regulares de transporte público y podría ajustarse en función de criterios operativos.

El resto de intervenciones se desarrollarán en la zona de peatones, con la señalización correspondiente y las medidas necesarias para asegurar la movilidad y la seguridad.