Torredembarra impulsa mejoras en el suministro de agua

El Ayuntamiento de Torredembarra está impulsando tres actuaciones estratégicas para reforzar, modernizar y digitalizar el sistema de suministro de agua potable con el objetivo de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la autonomía hídrica del municipio. Las intervenciones incluyen la recuperación de recursos propios, la renovación de la red de distribución y la implantación de sistemas digitales de control.

Una de las actuaciones principales es la reactivación de los pozos del Pujol 1 y 2, en desuso desde 2010, que permitirá actualizar las instalaciones y conectarlas con el depósito de Pujol. Estos dos pozos podrían aportar hasta 400.000 metros cúbicos anuales de agua y reducir aproximadamente un 30% la dependencia del Consorci d'Aigües de Tarragona.

El concejal de Servicios Técnicos, Raúl García, ha destacado que se trata de una apuesta estratégica para incrementar los recursos propios y ganar autonomía hídrica. Las obras han sido adjudicadas a SGAB, S.A.U. (Veolia) por 182.817,75 euros, con financiación mayoritaria de la Agència Catalana de l'Aigua, y tendrán una duración aproximada de dos meses antes de un periodo de pruebas por evaluar el rendimiento y la calidad del recurso.

Paralelamente, el consistorio ejecuta un proyecto de renovación de cañerías, sectorización y regulación de presiones para mejorar la eficiencia del servicio y reducir posibles pérdidas de agua. La actuación, adjudicada también a SGAB, S.A.U. por 396.890,47 euros, cuenta con una aportación de 216.000 euros de la Agència Catalana de l'Aigua y el resto procede de la partida de inversiones del contrato del servicio. Los trabajos incluyen la sustitución de tramos de cañerías considerados obsoletos en varios puntos del municipio, como la avenida Sant Jordi y las calles Baix de Sant Pere, Tarragonès y Bergantí.

Según el concejal, estas actuaciones son clave para modernizar la infraestructura y mejorar el rendimiento, especialmente en zonas con instalaciones envejecidas. Además, se crearán cuatro nuevos sectores de control en los Munts, en la plaza Aragó, en la Nova Torredembarra y en la Marítima sur, hecho que permitirá detectar escapes con más rapidez, regular mejor las presiones y optimizar el funcionamiento de la red.

Digitalización de la red

A estas actuaciones se suma la licitación del proyecto de digitalización y mejora del control de la red de abastecimiento de agua potable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con fondo Next Generation EU. El presupuesto base es de 336.891,06 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el 26 de febrero. La iniciativa responde a la densidad de población y a la variabilidad estacional vinculada al turismo, que requieren un control continuo del sistema. El proyecto prevé sectorización funcional, instalación de equipamientos de medida y control, monitorización de la calidad del agua, detección de escapes y ampliación de los sistemas de telelectura para mejorar la gestión y el rendimiento global de la red, así como la toma de decisiones técnicas.