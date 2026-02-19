Torredembarra activa los Presupuestos Participativos 2026 con una dotación de 200.000 €

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha puesto en marcha los Presupuestos Participativos 2026, un proceso que permitirá a la ciudadanía decidir el destino de 200.000 euros del presupuesto municipal. El objetivo es reactivar este instrumento de participación después de años sin aplicarse, con garantías, estructura clara y voluntad de continuidad, fomentando inversiones pequeñas o medias que tengan un impacto directo en la vida cotidiana del municipio.

El proceso se ha presentado con la participación del alcalde, Vale Pino; el concejal de Gobierno Abierto, Joel Ramírez; y Gerard Quiñones, de la empresa Neòpolis, responsable del apoyo técnico. El alcalde ha destacado la importancia de volver a poner en marcha esta herramienta, asegurando rigor técnico y continuidad, mientras que el concejal ha subrayado que la iniciativa busca que la ciudadanía se sienta protagonista y corresponsable de las decisiones municipales.

Los Presupuestos Participativos no se limitan a una votación final: cualquier persona vinculada a Torredembarra, individualmente, en grupo o entidad, podrá proponer iniciativas. La votación definitiva, sin embargo, estará abierta sólo a empadronados mayores de 16 años.

El proceso se desarrollará en varias fases: presentación y recogida de propuestas (26 de febrero al 19 de marzo), validación técnica, jornada participativa para priorizar las iniciativas, votación final y ejecución de los proyectos ganadores.

Las propuestas tienen que ser inversiones municipales concretas, como mejoras de espacios públicos, mobiliario urbano, construcción o reforma de equipamientos, y tienen que ser viables técnica y económicamente, sin superar los 200.000 €. No se pueden incluir subvenciones, contratación de personal o estudios.

Las propuestas se podrán presentar principalmente de manera digital a través de la app Viu la Torre y de la web decidim.torredembarra.cat. También habrá puntos físicos de recogida de boletos en el Ayuntamiento, Biblioteca Maestra Maria Antònia, Cal Bofill i La Casona (Oficina de Turismo).

El Ayuntamiento anima especialmente a entidades locales, asociaciones de vecinos y AFAs de los centros educativos a implicarse activamente y presentar propuestas que contribuyan a mejorar la ciudad.