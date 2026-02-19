Salou quiere convertirse en la «capital del aire del sur de Europa»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Del 18 al 20 de septiembre, el cielo de Salou volverá a ser el escenario de uno de los festivales aéreos más ambiciosos del calendario estatal con la celebración de la segunda edición de la ‘Festa al Cel’. El municipio se fija el objetivo de consolidarse como referente aeronáutico en el sur de Europa y prevé superar los 400.000 asistentes, una cifra que mejoraría los más de 300.000 visitantes registrados el año pasado.

La presentación oficial se ha hecho este jueves en el Museo del Aire y del Espacio, en un acto en que el alcalde Pere Granados ha destacado la capacidad de la ciudad para acoger acontecimientos de gran formato gracias a su infraestructura turística y a la configuración del litoral, que facilita exhibiciones aéreas seguras y de calidad.

Más espectáculo y protagonismo nocturno

Después del éxito de la primera edición, la organización apuesta por ampliar contenidos y reforzar especialmente la programación nocturna. El director del festival, Daniel Ventura, ha subrayado la voluntad de crecer en calidad y ambición, con más exhibiciones después de la puesta de sol.

Si el año pasado ya se ofreció un espectáculo innovador con la combinación simultánea de drones, aviones y pirotecnia, este año se prevé un montaje todavía más complejo, con luces, láseres y nuevos efectos especiales. El programa incluirá al menos cinco exhibiciones nocturnas dentro de un total de ocho horas de actividad repartidas en tres jornadas. Además, se incorporará un hilo narrativo con proyecciones audiovisuales y actuaciones en el suelo para contextualizar cada vuelo y acercar al público a los aspectos técnicos y humanos de la aviación.

Presencia militar y civil destacada

El cartel combinará aeronaves civiles y militares, tanto actuales como históricas. Entre las más modernas habrá los cazas Eurofighter de l'Exèrcit de l'Aire, mientras que en el ámbito histórico sobresale la participación de dos unidades de la HA-220 Super Saeta, coincidiendo con el 75.º aniversario de este reactor militar.

También tomarán parte equipos internacionales como el Baltic Bees Jet Team, el Flying Dragon Paramotor Team y Scandinavian Airshows, con exhibiciones acrobáticas que incorporarán pirotecnia y láser.

En el ámbito militar, están confirmadas la patrulla de helicópteros Aspa, un A-400M, un hidroavión Canadair, helicópteros Tigre y Chinook, y la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA). Con respecto a la participación civil, actuarán el piloto Cástor Fantoba, el equipo Aerosparx, un OV-10B Bronco y aeronaves comerciales como un A330 de Level y un A320 de Vueling.

No obstante, en esta edición no participará la Patrulla Águila, que se despidió el año pasado, ni tampoco la nueva formación Mirlo, todavía en fase operativa.

Actividades en tierra y proyección internacional

Más allá de las exhibiciones en el cielo, la ‘Festa al Cel’ incluirá exposiciones, actividades divulgativas y estands de escuelas de aviación y unidades militares para fomentar la cultura aeronáutica. Durante la presentación, el director del museo madrileño, el coronel Félix Manjón, ha calificado el festival como uno de los acontecimientos aeronáuticos más relevantes del Estado.

El alcalde Granados ha resumido la ambición del proyecto con una declaración de intenciones clara: «De Madrid a Salou y de Salou al cielo», o en otras palabras, proyectar Salou desde el litoral tarraconense hacia la escena estatal e internacional con la voluntad de devenir la capital del aire del sur de Europa.