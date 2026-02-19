Salou desbloquea la construcción del Eje Cívico con ajustes en el proyecto

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El proyecto del Eje Cívico de Salou ha recibido la luz verde del Gobierno Estatal para empezar su construcción. El principal inconveniente que bloqueaba la propuesta, la construcción de una gran torre-mirador de trece pisos de altura, finalmente se rebajará a siete después de resolverse el informe emitido por la Dirección General de Costas y el Mar. El consistorio negoció con el departamento una solución adecuada a la nueva normativa de construcción «edificios barrera» a primera línea de mar, acordando finalmente la creación de un recinto que incluirá decenas de pisos de vivienda protegida.

Este martes se aprobó al Pleno ordinario la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) para impulsar la iniciativa, con votos favorables de todo el Equipo de gobierno, votos en contra de VOX y abstención por parte del PP, USAP y la concejala no adscrita, Josefa Aguirre. «Valoramos muy positivamente esta cuestión, aunque teníamos la idea de hacer un edificio singular», explicaba el alcalde de Salou, Pere Granados, indicando que se han adaptado a las condiciones demandadas. El nuevo edificio tendrá siete plantas, seis en altura y una planta baja, que completarán una de las edificaciones más altas, de Salou. El Eje Cívico transformará y urbanizará el trazado de la antigua vía del tren con nuevas viviendas y zonas verdes.

«Doble moral»

El alcalde salouense también criticó durante la sesión plenaria la «doble moral» del departamento de Costas en la aplicación de la ley de construcción próxima al mar, señalando casos como la ciudad Benidorm, donde no se ha obligado a destruir edificios para adaptarse a la nueva legislación, al contrario que pasará con la localidad salouense. Desde el gobierno se celebró que el proyecto «está muy vivo», y prevé sus primeros movimientos durante este 2026. «La arquitectura y el urbanismo se tienen que modernizar», resaltaba Granados.

La intención, sin embargo, es no abandonar un futuro «edificio emblemático» de gran altura, según fuentes del gobierno salouense.